Cairo, il restyling di piazza della Vittoria fa traslocare il mercato settimanale

Con l'inizio dei lavori per il restyling di piazza della Vittoria oramai imminenti, il mercato settimanale di Cairo Montenotte trasloca (a partire da giovedì 3 settembre). Tranne i prodotti agricoli che resteranno per il momento in piazza lato Porta Sottana.

Lo si legge nella delibera di giunta dell'amministrazione guidata dal sindaco Paolo Lambertini. Approvata dopo le consultazioni con le associazioni di categoria.

Il mercato è composto solitamente da 88 banchi: 15 del settore alimentare, 65 non alimentari e 8 posteggi riservati ai produttori agricoli. Con l'apertura del cantiere, i banchi dei settori alimentare e non alimentare verranno spostati nelle aree di corso Mazzini, piazza XX Settembre e piazza Garibaldi.

Come riportato nei giorni scorsi, l'inizio dei lavori è previsto per lunedì 31 agosto. L'intervento è stato organizzato per impattare il meno possibile sulle attività commerciali. Per tale motivo, i lavori inizieranno dalla parte di corso Dante. Proseguiranno lato centro storico durante la stagione invernale per poi terminare con l'area del monumento in primavera.