Ecco il piano neve provinciale: un appalto da oltre 2 milioni di euro

Un appalto da oltre due milioni di euro (2.344.000,00). La Provincia di Savona ha approvato il progetto relativo al "Servizio di manutenzione invernale sulla rete stradale per le stagioni 2020/2021 – 2021/2022".

Come già avvenuto in passato, il piano prevede la divisione delle strade in lotti. 12 per l'esattezza. A ciascun lotto - si legge sulla determina provinciale - corrispondono aree geografiche caratterizzate da specificità geomorfologiche del territorio, climatiche e organizzative del servizio, definite al ripetersi delle stagioni invernali, sulla base dell'esperienza, della conoscenza del territorio, dalle azioni utilizzate negli anni e delle prescrizioni del Piano Neve Provinciale.

L'assegnazione dei lotti (ovviamente a ditte del settore) mediante gara, dovrebbe avvenire entro il mese di ottobre. Dovranno garantire il servizio dal 15 novembre al 30 aprile.