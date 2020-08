Finale, la città e la Regione rendono omaggio alle giovani tenniste Carola e Vittoria (FOTO e VIDEO)

Il momento clou del pomeriggio però ha visto protagoniste Carola e Vittoria , le due giovani tenniste protagoniste dell'ormai celebre allenamento sui tetti durante il lockdown. Le due sono state premiate con una targa dal Comune per il successo ottenuto, con un sindaco Frascherelli anche visibilmente emozionato congratulatosi con le due atlete per il successo ottenuto e soprattutto per ciò che hanno rappresentato per Finale e non solo.

Una giornata all'insegna dell'orgoglio per tutto il club finalese, al quale il gesto delle due giovani allieve ha reso onore a una scuola tennistica tra le migliori in Regione. "Meraviglioso". E' questo il primo commento del presidente Davide Gramaticopolo, che poi ha proseguito: "Tutto è nato come una cosa molto semplice, come un allenamento in una fase drammatica per il Paese ma è diventata virale perchè non vi è televisione o giornale del mondo che non ne abbia parlato, portando ancor più alla ribalta il nostro circolo e la nostra città".