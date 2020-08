Varazze, un giorno insieme sul Monte Beigua in ricordo di Enrico ed Emilio Parodi

Domenica 30 agosto il Gruppo Adulti Scout di Varazze, su richiesta della Famiglia Parodi, ha deciso di organizzare una giornata sul Monte Beigua, in ricordo dei gemelli Enrico ed Emilio, che furono “giovani esploratori”, agli inizi dello scoutismo varazzino, sotto l’egida dell’Ingegner Carlo Nocelli.

L’invito a partecipare, a qualsiasi fase della giornata, è rivolto a tutti gli amanti della montagna, varazzini e non, a scout giovani e meno giovani.

Programma:

- ore 8:00 per camminatori esperti; ritrovo sul Piazzale della Chiesa delle Faje e camminata fino al Monte Beigua.

- ore 10:00 ritrovo con auto e scooter davanti al Comune di Varazze e partenza per il Beigua.

- ore 10:30 raduno davanti al Rifugio\Ristorante Monte Beigua e camminata al Monte Ermetta (40 minuti, difficoltà medio\bassa). Posa di una foto-targa ricordo, su roccia isolata a distanza della vetta|Croce. Intervento del Sindaco di Varazze. Ritorno al Monte Beigua.

- ore 13:00 ritrovo davanti al Rifugio\Ristorante Monte Beigua, relax/foto ricordo/ aperitivo (facoltativo).

- ore 13:30 - Pausa Pranzo. Al sacco oppure al Ristorante del Rifugio Monte Beigua (prezzi modici, cibi buoni, focaccette super, si richiede prenotazione mail; adultiscoutvarazze@hotmail.it ).

- ore 15 circa, al termine della pausa pranzo, breve passeggiata fino a un prato panoramico, a fianco strada e alta via, per posa di seconda foto-targa, accessibile alle persone non in grado di raggiungere il Monte Ermetta. Discorso in ricordo dei gemelli Parodi, dell’artista Stefano Armellin, amico dei gemelli e compagno di scalate.

- ore 16:30 Santa Messa nella Chiesetta\Santuario celebrata da Padre Marco, Priore del Deserto.