Alassio, Pasquale Sgrò presenta i romanzi de “L’Altro Ispettore”: dai libri alla serie Rai

Sarà dedicato ai romanzi di Pasquale Sgrò, Vietato Pensare e Invisibili, dai quali è stata tratta la serie televisiva Rai “L’Altro Ispettore”, l’appuntamento speciale di “Alassio di Venerdì” - la rassegna promossa dal Comune di Alassio che dalla sua sede tradizionale nella Biblioteca CIvica "Renzo Deaglio" durante l'estate si è spostata nella cornice all'aperto di Piazza della Libertà - in programma domenica 30 agosto alle ore 21.15. Ospite della serata sarà lo stesso Pasquale Sgrò, che presenterà i suoi romanzi e racconterà la nascita e l’evoluzione del personaggio di Mimmo Dodaro, protagonista delle sue storie e successivamente portato sul piccolo schermo.

A dialogare con l’autore sarà Tarcisio Mazzeo, già caporedattore della TGR RAI Liguria e Piemonte, in una serata che permetterà di ripercorrere il percorso dai libri alla televisione e di approfondire personaggi, vicende e tematiche al centro dell’opera di Sgrò.

Dai romanzi Vietato Pensare e Invisibili è infatti nata la serie televisiva “L’Altro Ispettore”, trasmessa dalla Rai e oggi disponibile su RaiPlay, con Alessio Vassallo nel ruolo del commissario Mimmo Dodaro.

Proprio Vassallo, in vista dell’appuntamento alassino, ha desiderato inviare un videomessaggio alla città. L’attore, protagonista della serie, rivolge un saluto ad Alassio e sottolinea il rapporto con Pasquale Sgrò, ideatore del personaggio che ha avuto l’opportunità di interpretare sul piccolo schermo. Nel suo messaggio, Vassallo ricorda anche uno degli aspetti più significativi della serie: la scelta di affrontare, accanto all’intrattenimento, il tema della sicurezza sul lavoro, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico e richiamare l’attenzione su una questione di grande rilevanza sociale.

"Sono molto contento che la serie sia andata così bene e che vi sia piaciuta", racconta Vassallo, che nel suo videomessaggio ricorda come L’Altro Ispettore abbia cercato di contribuire, anche attraverso il lavoro degli interpreti, alla sensibilizzazione sul tema della sicurezza sul lavoro, sottolineando il valore e la dignità di ogni professione.

“L’appuntamento di domenica 30 agosto – sottolinea il consigliere comunale con incarico agli Istituti Culturali di Alassio, Mariacristina Boeri – sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino lo scrittore Pasquale Sgrò e i suoi romanzi, scoprire come sono nati i personaggi e le storie de L’Altro Ispettore e ripercorrere il percorso che dai libri ha portato alla serie televisiva. Sarà inoltre un’opportunità per approfondire i temi affrontati dall’autore e per ascoltare direttamente dalla sua voce la storia di un progetto letterario che ha saputo conquistare anche il pubblico televisivo”.