Prevenzione Covid-19, Arboscello (Pd): "Usiamo farmacie per vaccini e test sierologici"

Dichiara Roberto Arboscello, candidato del Partito Democratico alle prossime elezioni regionali: "Il nostro territorio deve prepararsi adeguatamente con trattamenti di prevenzione alla stagione influenzale autunnale, soprattutto in caso di un’eventuale malaugurata ipotesi di seconda ondata di Covid-19. Mi aspetto la massima attenzione da parte di Regione Liguria. Tra gli strumenti di prevenzione c’è sicuramente il test sierologico, per le categorie più a rischio e il vaccino contro l'influenza stagionale, fondamentale per due motivi: il primo, come diversi articoli scientifici dimostrano, perché mitiga l'azione distruttrice del nuovo coronavirus, il secondo motivo è quella che viene definita “diagnosi differenziale", più persone avranno fatto il vaccino anti-influenzale, più bassa sarà la probabilità di confondere le due malattie, aumentando invece la capacità del nostro servizio sanitario di gestire l'epidemia. Pensiamo solo all'accesso alle scuole e quale confusione potrebbe portare confondere l’influenza stagionale con un focolaio di Covid-19.

La Regione deve farsi trovare pronta, perché un sistema di prevenzione ha due criticità, che vanno affrontate per tempo.

1. La carenza di vaccini in autunno, che potrebbe rivelarsi un serio problema, come ha sottolineato FederFarma Nazionale.

2. Il rischio di mettere ancora una volta in difficoltà i presidi territoriali Asl (ove presenti) e i medici di base, che vanno invece tutelati e non meritano di veder nuovamente caricato sulle loro spalle come accaduto nella prima ondata, a causa delle inefficienze organizzative della macchina di Regione Liguria, il peso della gestione preventiva e sanitaria.