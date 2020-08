L'ARCI Savona piange la scomparsa di Flavio Ermellino, faceva parte della presidenza provinciale

Un grave lutto ha colpito la comunità ARCI di Savona. Improvvisamente è mancato all'età di 55 anni Flavio Ermellino della presidenza provinciale.

"Per me un amico carissimo e prezioso, a cui volevo molto bene. Ci conoscevamo da almeno 40 anni. Anche se più giovane di me, abbiamo condiviso una compagnia di amici coi quali abbiamo passato anni bellissimi, poi ci hanno unito partite e tornei di calcio e poi ancora la bella esperienza del Rugby Savona (aveva giocato e faceva parte del sodalizio savonese, ndr)" spiega Franco Zunino, presidente ARCI Savona.

"Un ragazzo (mi mette male dire una persona) sempre gioviale, allegro, di compagnia, da cui potevi aspettarti qualche divertente scherzo. Gli avevo chiesto di far parte della presidenza provinciale ARCI, certamente per le sue capacità, ma anche perché mi faceva un enorme piacere poterlo rifrequentare e condividere con lui dei progetti e dei momenti di amicizia".

"Mi e ci mancherà molto. Grazie della tua vita Flavio e un forte abbraccio a Oriana, a Riccardo, a Francesca, a Dario, a Fiorenzo e a tutta la sua famiglia, a me molto cara" conclude.

I funerali si terranno martedì 1 settembre alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di Sant'Ambrogio a Legino.