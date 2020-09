I CFD sono l'acronimo di Contract for Difference. Come suggerisce il nome, un contratto per differenza è un contratto in base al quale due parti concordano di scambiare la differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo di uscita dell'asset sottostante su cui è stato stabilito il CFD.

Come fare trading con i CFD

È importante capire che quando si fa trading di CFD non si acquista o si vende l'asset sottostante. Quando fai trading di CFD, stai prendendo una posizione sulla direzione futura in cui si muoverà il prezzo di tale asset:

Se pensi che il prezzo dell'asset sottostante aumenterà, allora aprirai una posizione lunga, acquistando CFD e realizzerai un profitto proporzionale all'apprezzamento del prezzo dell'asset, dal momento dell'acquisto del CFD fino al momento della chiusura del trade.

Se invece pensi che il prezzo dell'asset sottostante si muoverà più in basso, allora aprirai una posizione “corta”, vendendo CFD e realizzerai un profitto proporzionale al deprezzamento del prezzo dell'asset.

Se il prezzo si muove contro la posizione assunta, si otterrà allo stesso modo una perdita proporzionale alla variazione di prezzo.

In sintesi, ciò che determinerà il profitto o la perdita quando si chiude un'operazione con un broker CFD sul mercato azionario sarà sempre la dimensione della variazione (su o giù) del prezzo dell'asset sottostante.

Questo è un aspetto fondamentale, poiché i CFD saranno più redditizi (e avranno anche più rischi) maggiore è la volatilità del mercato su cui si fa trading.

Come sapere quali sono i miglior broker CFD sul mercato?

È impossibile. Vorrei che lo sapessimo.

Al massimo possiamo avere dei brokers preferiti, ma anche così difficilmente possiamo sapere se sono i migliore brokers di cfd sul mercato poiché per questo dovremmo avere un conto con altri broker in modo da confrontare altre cose che non sono il prezzo.

Dopotutto nel mondo dei servizi e quello dei broker CFD non è diverso, ci sono cose oltre il prezzo.

Cose come sicurezza, affidabilità, servizio clienti, qualità del prodotto, spese finanziarie, commissioni nascoste, piattaforme, liquidità, reputazione e molti altri.

Se a ciò aggiungiamo il fatto che nel mercato internazionale abbiamo centinaia di broker, e solo in spagnolo, ad esempio, una serie di broker esclusivi per questo, possiamo capire che è un mercato molto complesso e dinamico.

In effetti, molti broker CFD compaiono e scompaiono, cambiano nome e così via.

Cosa sono i CFD e i futures

Una decisione tipica per i trader è quella di decidere tra l'uso della verità è che, sebbene i futures non abbiano un requisito di capitale così ampio all'inizio, possono comportare spese molto più elevate a lungo termine.

Per gli investitori di dimensioni mezzo-basse, i CFD rimangono l'opzione migliore.

Qual è la cosa più importante quando si sceglie un broker per i CFD?

Ebbene, niente di meno del solito: circostanze personali. E queste circostanze non solo variano all'interno di ogni paese, ma anche tra i paesi.

Un cittadino che guadagna 100.000 euro all'anno non è uguale a un altro che guadagna 15.000, figuriamoci un guatemalteco che guadagna 3.000 dollari all'anno.

Nemmeno qualcuno che vuole fare trading a lungo e qualcuno che vuole scambiare ad alta frequenza lo stesso.

Possiamo essere certi che a seconda delle circostanze troveremo broker più adatti di altri.