Ottieni informazioni sul mercato delle dinamiche del bitcoin

Bitcoin stesso ha solo il 40% -60% della liquidità totale del mercato perché ci sono centinaia di altcoin e questo Altcoin è correlato al Bitcoin. La mancata comprensione di questa correlazione comporterà, naturalmente, un cattivo processo decisionale. Gli investitori che producono da criptovalute lo comprendono sicuramente molto bene. Quando il mercato è in calo, di solito Bitcoin sarà più resistente alla pressione rispetto ad Altcoin quando nel 2018, Altcoin è sceso del 95% mentre Bitcoin è sceso dell'80%. Assicurati di vedere l'intervallo di tempo di alcune monete che investirai.

Airdrop è una cosa gratuita che puoi ottenere senza spendere molto. La maggior parte dei nuovi progetti fornirà monete airdrop gratuite come tattica di marketing per aumentare la consapevolezza. Potrebbe essere necessario registrarsi sul loro sito Web per ottenere un airdrop gratuito, ma a volte non è necessario fare nulla per ottenere un airdrop. Per informazioni sull'airdrop, puoi controllare Airdrop Alert.

Non avere preparazioni per la forcella

Per alcuni investitori, le forcelle rigide possono anche essere classificate come airdrops.

Inoltre, assicurati che il portafoglio che usi supporti le forcelle. Utilizza il calendario delle monete per scoprire gli ultimi aggiornamenti sulle forcelle.

Voci su questo circoleranno all'interno della comunità su come verrà prodotto questo prodotto, le aziende che lavoreranno con loro e quali scambi elencheranno questa criptovaluta.

Fidarsi delle notizie che circolano

Quando verrà pubblicata la notizia, la maggior parte degli investitori inesperti entrerà nel mercato in cui gli investitori hanno venduto le loro monete. Invece di iniziare a comprare monete quando circolano notizie, dovresti comprare monete quando circolano voci nella comunità.

Non prepararti per il mercato rialzista

Quando credi che il mercato delle criptovalute sia morto e vendi tutte le tue monete, hai perso un notevole potenziale di profitto. Perché il mercato toro in criptovalute può verificarsi in qualsiasi momento. Sarebbe utile se conservassi alcune delle tue monete nel portafoglio. Fai clic qui su bitcoin revolution login per informazioni dettagliate

Il sentimento di mercato non si presta attenzione

Se il sentimento del mercato è piuttosto vario, lo è anche il prezzo. Quando ritieni che i tassi possano aumentare ancora di più, a volte ciò che accadrà è esattamente il contrario. Quindi sarebbe utile se considerassi ancora i sentimenti del mercato quando vuoi investire in criptovaluta. Un esempio di sentimento è il sentimento associato al dimezzamento dei bitcoin.

Non ottenere alcun interesse dalla tua criptovaluta

Se conservi la tua criptovaluta solo in un portafoglio o in uno scambio, perdi l'interessamento. Puoi inserire la tua crittografia nel prestito crittografico o nel prestito crittografico Dapp (App decentralizzata).

Mancanza di conoscenza riguardo alle tasse

L'overtrading aumenta anche l'obbligo di pagare le tasse. La maggior parte degli investitori ritiene di dover pagare solo le tasse su tutti i profitti derivanti dal trading. Quando, in effetti, devono pagare le tasse su ogni transazione crittografica eseguita. Ignorare le tasse e le commissioni di negoziazione influenzerà indirettamente la tua strategia di investimento in criptovaluta.

Mancanza di conoscenze di base sulla criptovaluta

Sarebbe meglio se imparassi alcune basi essenziali nel settore blockchain e criptovaluta. Come la definizione della blockchain e della criptovaluta stessa per la circolazione e l'offerta totale di monete che si desidera acquistare. Ulteriori informazioni su scambio, portafoglio, chiave privata e chiave pubblica. Iniziare è senza dubbio complicato, ma ci sono molte informazioni che puoi ottenere da fonti come libri o Internet.

Nessuna azione è stata intrapresa

Ogni giorno molti investitori perdono il potenziale negli investimenti in criptovaluta. Perché spesso manca questo potenziale promettente? A causa della mancanza di fiducia in se stessi e della paura di commettere errori. Tuttavia, quando agisci, otterrai esperienza e, con l'esperienza, prenderai decisioni migliori in seguito.

Non ha familiarità con la tecnologia offerta

La cosa che rende il bitcoin e altre criptovalute che sembra interessante è la tecnologia alla base. Ma se non capisci le basi della tecnologia stessa, il tuo investimento può essere rischioso. Naturalmente, non si desidera dipendere dalle conoscenze degli altri sugli investimenti. Ma, naturalmente, non puoi necessariamente cercare informazioni anonime su Internet e fidarti all'unanimità. Devi trovare una fonte educativa affidabile. Prenditi il tempo in cui comprendi i premi in blocchi, gli algoritmi di consenso, il pre-mining e altre questioni generali.