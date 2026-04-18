Al via la terza edizione di “Shopping col Sorriso”: ad Alassio torna il concorso che premia la cortesia dei commercianti e gli acquisti in città

Al via la terza edizione del concorso “Shopping col Sorriso”, promosso dal Consorzio “Alassio un Mare di Shopping” e dall’Assessorato al Commercio del Comune di Alassio.

L’iniziativa - dedicata alla memoria del compianto presidente del Consorzio, Giancarlo Formichella - è stata inaugurata ieri con la tradizionale foto ufficiale alla presenza dell’assessore al Commercio Franca Giannotta, della presidente del Consorzio “Alassio un Mare di Shopping” Lucia Leone e dei membri del direttivo, riuniti davanti alle urne del concorso, collocate in Piazza Matteotti e in via Diaz, all’angolo con via Roma.

C’è tempo fino al 17 maggio per partecipare: effettuando una spesa minima di 50 euro in un’unica giornata presso uno dei negozi aderenti, si riceverà una cartolina. Una volta compilata e inserita nelle apposite urne, questa consentirà sia di partecipare all’estrazione del premio finale, che consiste in un soggiorno di due notti per due persone in un hotel di Alassio e un'escursione in barca, sia di esprimere la propria preferenza per l’attività commerciale che si distingue maggiormente per gentilezza e accoglienza e che, novità di quest’anno, riceverà anch’essa uno speciale premio, oltre alla tradizionale fascia di “Campione dello Shopping col Sorriso”.

L’estrazione della cartolina vincente è in programma il 18 maggio alle ore 12 davanti al Palazzo Comunale, cui seguirà la serata conclusiva di premiazione, in programma sabato 30 maggio alle ore 21 nei giardini di Piazza della Libertà, di fronte al Palazzo Comunale. Nel corso dell’evento – una grande festa collettiva a ingresso libero dedicata anche alla serata finale della manifestazione “Alassio e gli Inglesi – Since 1875”, che per tutto il mese di maggio animerà la città - verranno premiati sia il vincitore del concorso sia il negozio più votato dal pubblico. A rendere ancora più coinvolgente la serata sarà il Cugino della Corte, pronto a intrattenere il pubblico con la sua ironia.

“Il concorso 'Shopping col Sorriso' – spiega l’assessore al Commercio Franca Giannotta – si conferma un’iniziativa dal duplice valore: da un lato premiare e valorizzare la cortesia, l’accoglienza e la professionalità che contraddistinguono i commercianti alassini, dall’altro sostenere concretamente l’economia locale, incentivando gli acquisti nelle attività del territorio. Siamo particolarmente felici di dare il via alla terza edizione di un progetto che, anno dopo anno, cresce e si rafforza, nel segno della qualità. Un sentito ringraziamento al Consorzio 'Alassio un Mare di Shopping' per la preziosa collaborazione e per l’impegno costante nel promuovere, attraverso questa e le numerose iniziative che si susseguono durante l’anno, occasioni di valore per tutto il comparto commerciale. Un ringraziamento va inoltre a tutti i commercianti per il loro impegno quotidiano e a tutti i clienti che, con la loro partecipazione, scelgono di sostenere le attività locali”.

La presidente del Consorzio “Alassio un Mare di Shopping”, Lucia Leone, dichiara: “A nome mio, del direttivo del Consorzio e dei commercianti di Alassio, desidero esprimere un sentito ringraziamento a tutti per aver aderito a questo importante appuntamento primaverile. Lo shopping col sorriso segna l'inizio della stagione. Quest'anno, abbiamo avuto il piacere di essere inclusi nel bellissimo progetto 'Alassio e gli Inglesi'. Vogliamo infatti sfatare questa credenza infondata sulla scarsa ospitalità in Liguria, e lo facciamo con un pizzico di humor inglese. Tra le novità di quest’anno, oltre al premio per la cartolina estratta – un voucher per due persone per due notti in hotel e un'escursione in barca da concordare con la struttura – ci sarà anche un riconoscimento speciale per il commerciante più votato. Questo premio vuole essere un giusto riconoscimento per l'impegno di chi, ogni giorno, si dedica alla vendita e all'accoglienza, illustrando ai clienti il concorso e promuovendo la partecipazione. Ringraziamo tutti per la partecipazione a questa iniziativa, e un grazie speciale va all'assessore al commercio Franca Giannotta, al Borgo Barusso, che ci supporta sempre e a tutte le persone che hanno collaborato a questa iniziativa. Un ringraziamento particolare va anche allo Iat e alla Gesco per il supporto nella distribuzione del materiale promozionale. Buon shopping a tutti ovviamente con il sorriso".