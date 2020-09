Le bombe di Savona e il progetto Maccaja: continua la ricerca di testimoni dell'epoca

Al centro le bombe su Savona del 1974/1975, le testimonianze di chi ha vissuto quel tragico momento ricordando un difficile periodo storico che è stato in parte rimosso dalla memoria collettiva della città ma che ha visto lottare migliaia di savonesi che si sono uniti scendendo in piazza tramite le ronde antifasciste e dicendo no al terrorismo indiscriminato di quel periodo.