L'odissea di una madre: "Mia figlia lasciata per una settimana in attesa del tampone"

Passa una settimana ma il tampone non arriva. Questa la vicenda spiegata a Savonanews da una madre del Ponente Savonese (a tutela della privacy omettiamo nomi e luoghi), preoccupata per la salute della propria figlia.

Ci racconta la donna: “La vicenda ha avuto inizio una settimana fa, giovedì scorso. Mi accorgo che mia figlia presenta dei sintomi preoccupanti, febbre, tosse, e penso immediatamente che possa trattarsi di Coronavirus. Chiamo il NUE (Numero Unico per le Emergenze, 112) e mi viene risposto che vista la gravità della situazione mia figlia sarà messa immediatamente in lista d’attesa per il tampone, gestito dall’ufficio igiene dell’ASL. Venerdì, dopo 24 ore, preoccupata per non avere avuto alcun riscontro, chiamo l’ufficio igiene di Albenga. Mi viene risposto che della gestione del flusso si occupa un altro ufficio igiene specifico, con sede a Savona e prefisso 019”.

Prosegue nel racconto la madre della ragazza: “Chiamo il nuovo numero che mi è stato assegnato e mi dicono che mia figlia non risulta in nessuna lista d’attesa. Il personale al telefono però mi tranquillizza, spiegandomi che c’è un solo medico a coordinare gli invii degli infermieri per effettuare i test, che i casi sono moltissimi e che comunque, visto il grado di urgenza, anche se è venerdì il flusso di lavoro non si ferma mai, nemmeno di sabato e di domenica”.

Arriviamo così alla conclusione della storia, come ci spiega ancora la madre: “Domenica ormai i sintomi sono scomparsi, mia figlia non ha più febbre e sta meglio. In ogni caso per essere tranquilla, al lunedì decido di contattare un infermiere privato, gentilissimo ed efficiente, che arriva tempestivamente ed effettua i due test, il secondo dei quali per verifica, entrambi negativi. Evidentemente si era trattato soltanto di un colpo di freddo. Pago 85 euro ma la cosa più importante è che mia figlia stia bene. Nel frattempo siamo arrivati a giovedì e dalla ASL, dopo una settimana, ancora il più totale silenzio. Però mi domando: se si fosse stato trattato dell’inizio di un nuovo focolaio? È giusto ignorare il problema per ben una settimana?”