Nasce il nuovo Circolo "Loano-Boissano Tricolore" di Fratelli d'Italia

Costituito il nuovo ”Circolo di Loano-Boissano Tricolore” di Fratelli d’Italia, voluto e organizzato dal neo presidente eletto Massimo Zarrillo, già responsabile provinciale per le politiche di sviluppo, dell’ambiente e dell’entroterra, sono stati incaricati: Francesco Oliva vicepresidente, Arianna Scaccini segretaria e tesoriere Roberto Manzo, mentre le relazioni con i media e la stampa sono state affidate a Grazia Noseda.

Il Circolo, che al suo debutto, ha visto la significativa presenza del coordinatore provinciale Claudio Cavallo e di Barbara De Stefani, candidata al consiglio della Regione Liguria, si propone come attivo laboratorio di idee, per dare risposte alle esigenze del vivere quotidiano, in una realtà in forte cambiamento economico, sociale e culturale.