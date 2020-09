Pietra Ligure, auto ribaltata in via Borro: soccorsi mobilitati (FOTO)

Incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 17.00, in via Borro a Pietra Ligure (all'incrocio con via della Cornice) dove un'auto (una Fiat Punto) per cause ancora da accertare si è ribaltata.

Sul posto immediato l'intervento del personale sanitario (Pietra Soccorso) e dell'automedica del 118, oltre che dei vigili del fuoco e della polizia locale per gli accertamenti del caso.

Illesa la persona che viaggiava a bordo del mezzo, una ragazza di circa trent'anni: una volta visitata dal medico giunto sul luogo del sinistro, la giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale.