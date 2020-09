Verezzi trionfa nel contest sulla pagina Facebook di Regione Liguria, il sindaco Dacquino: "Orgogliosi di questo risultato"

Verezzi trionfa nel contest su Facebook della Regione Liguria. Il borgo verezzino, uno dei più belli d'Italia, ha vinto la finalissima dell'iniziativa organizzata dall'ente regionale per valorizzare una volta di più le località liguri.

"Due perle del Levante e del Ponente ligure si sono sfidate a colpi di clic in questa manche finale, per decretare il borgo d'eccellenza del Facebook contest dedicato ai borghi Bandiera Arancione, Borghi più belli d'Italia. ll seducente borgo saraceno della provincia di Savona ha raccolto la meraviglia del pubblico aggiudicandosi il primo posto sul podio. Complimenti a tutti i partecipanti!" si legge sulla pagina Facebook ufficiale della Regione, dove si è votato per l'ultimo atto del concorso che ha visto Verezzi contendersi il primato con Moneglia, borgo del genovese anch'esso tra i più belli d'Italia. Una vetrina di rilievo, dunque, non solo per il paese delle quattro borgate, della lumaca e del Festival teatrale, ma anche per la promozione dell'intero comprensorio locale.

Verezzi, che nella semifinale del contest ha avuto la meglio anche su Finalborgo, si è imposto così anche contro Moneglia grazie alla scelta di oltre 4100 utenti del popolare social network. Oltre 3300 i voti ottenuti dalla località genovese.

"Mare, costa, entroterra, il verde dei boschi, il cielo, questa bellezza è di tutti noi e solo insieme ha senso. Ci basta e siamo felici, orgogliosi di questo risultato raggiunto insieme" il commento di Renato Dacquino, sindaco di Borgio Verezzi.