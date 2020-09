Superare gli ostacoli della disabilità grazie ai montascale

Le barriere architettoniche rappresentano una problematica seria per le persone affette da disabilità, tanto nei piccoli quanto soprattutto nei grandi centri urbani.

Il superamento di questi ostacoli è fondamentale per poter continuare a condurre una vita il più possibile indipendente e soddisfacente, senza limitazioni e nella più totale sicurezza.

Per questa ragione, occorre ricorrere all’installazione di dispositivi appositi, come per esempio i montascale, all’interno non soltanto delle abitazioni ma anche degli spazi pubblici, la cui accessibilità deve essere garantita per assicurare anche le interazioni sociali. In questo modo, sarà possibile intervenire positivamente anche sul benessere psicologico delle persone affette da disabilità.

Rimane tuttavia determinante optare per montascale realizzati da aziende serie e affidabili, per avere la certezza di disporre di prodotti a norma, ideati per garantire la massima tutela durante gli spostamenti.

Una realtà di riferimento del nostro paese, a questo proposito, è Faboc Due montascale in Toscana , con sede in provincia di Siena, che realizza attrezzature di alta qualità, appositamente pensate non soltanto per le esigenze dei disabili ma anche per quelle degli anziani.







I vantaggi offerti dai montascale

Nel corso degli ultimi anni, anche la produzione di dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche ha potuto beneficiare delle innovazioni garantite dallo sviluppo tecnologico.

Questo fenomeno ha determinato nel settore la messa in commercio di montascale sempre più performanti e all’avanguardia, perfettamente gestibili anche nella più totale autonomia direttamente dalla persona anziana o affetta da disabilità.

Optare per un montascale, dunque, oggigiorno rappresenta un vero e proprio investimento con benefici sul lungo periodo, a cui vanno ad aggiungersi le possibilità di risparmio garantite dalle detrazioni fiscali che possono essere richieste, secondo quanto stabilito dall’apposita normativa.

Oltre a questi vantaggi, i montascale offrono altri importanti benefici, tra i quali ci sono:

Ampia comodità ;





Massima sicurezza ;





Possibilità di uso interno o esterno ;





Adattabilità ad ogni tipo di scala.







Inoltre, è importante tenere in considerazione il fatto che affidandosi a una realtà specializzata del settore sarà possibile anche usufruire di dispositivi realizzati su misura, qualora necessario.

In questi casi, team di esperti svolgono un accurato lavoro di progettazione, seguito e studiato in ogni minimo dettaglio. Ciò di fornire montascale che si adattino al meglio anche a tipologie di scale più particolari, magari realizzate anch’esse su misura.







Montascale di qualità: l’importanza della facilità d’uso

Tra i vari montascale presenti sul mercato, senza dubbio risultano molto apprezzati quelli a poltroncina, in quanto uniscono nel migliore dei modi affidabilità e comfort.

Faboc Due, a questo proposito, tra le sue soluzioni mette a disposizione il modello Victoria, una soluzione che ha come principali punti di forza la qualità, la discrezione e la facilità d’uso. Questo montascale, infatti, è progettato per risultare massimamente silenzioso durante gli spostamenti ed è munito di pochi e semplici comandi, integrati direttamente al bracciolo della poltroncina.

L’installazione di montascale di qualità, inoltre, non comporta che vengano effettuati lavori per modificare la conformazione della scala, mentre lo spazio occupato sarà decisamente ridotto, per una salvaguardia totale anche dello stile dell’ambiente abitativo.

Strumenti di questo genere risultano indicati non soltanto per ambienti interni, ma anche per spazi esterni, risultando dunque estremamente versatili e indicati in un gran numero di occasioni.

In conclusione, quindi, superare gli ostacoli della disabilità è attualmente possibile grazie a questi macchinari sempre più all’avanguardia.