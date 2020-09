Seconda ondata di Covid-19. Arboscello (Pd): "Vaccini e ausilio delle farmacie ai medici di famiglia gli strumenti per evitarla"

"Regione Liguria non può e non deve farsi trovare impreparata al prossimo periodo autunnale". Questo è l'augurio, e al tempo stesso il monito, che il candidato alla carica di consigliere regionale per il PD, Roberto Arboscello, lancia osservando l'aumento rispetto ai mesi scorsi dei nuovi casi da Covid-19.

"Tutti noi ci auguriamo di non trovarci nuovamente di fronte a una situazione di emergenza - continua -, questo è l'auspicio, però occorre prevenire con tutte le misure possibile. La Liguria deve farsi trovare pronta a eventuali nuove criticità".

Duplice quindi la soluzione proposta da Arboscello, entrambe riguardanti la prevenzione e il controllo capillare del territorio dal punto di vista dei medici di base: "I temi fondamentalmente sono due. Il primo è quello sollevato da Federfarma, perché Regione Liguria non può farsi trovare impreparata come disponibilità di vaccini antinfluenzali. La patologia influenzale andrà a sovrapporsi a quella da Covid-19 e quindi sarà importante coprire la maggior parte dei cittadini, soprattutto le categorie a rischio con un vaccino che non può e non deve mancare nelle farmacie".

"Il secondo tema è quello di utilizzare le farmacie stesse come presidio territoriale - prosegue il candidato al fianco di Ferruccio Sansa - a supporto dei medici di famiglia. La normativa attuale non consente l'utilizzo dei locali delle farmacie da parte dei medici di famiglia: una norma transitoria, visto anche il periodo di emergenza, aiuterebbe in questo senso. Le farmacie essendo distribuite capillarmente sul territorio potrebbero mettere a disposizione i propri locali sia per l'effettuazione dei vaccini che dei test sierologici".