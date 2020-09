Orsero completa l'acquisto del rimanente 50% del capitale di Moncada Frutta

Facendo seguito al comunicato dello scorso 29 luglio, Orsero S.p.A. (ORS:MI), società quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana (MTA), segmento Star, (“Orsero”), holding dell’omonimo Gruppo tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, informa che in data odierna ha avuto esecuzione l’accordo (“Accordo”) per l’acquisto da parte di Orsero del restante 50% del capitale della società Moncada Frutta S.r.l. (“Moncada Frutta”) detenuto dalla società Salvatore Moncada S.r.l. (il “Venditore”). Per effetto di tale operazione, Moncada Frutta è pertanto integralmente consolidata da Orsero a partire dal 1° luglio 2020.

Come previsto dall’accordo, quale parte del corrispettivo dell’acquisizione, Orsero ha trasferito al venditore 176.825 azioni Orsero, in portafoglio della stessa e pari all’1,0 % del capitale sociale, valorizzate a fini contabili al prezzo medio ponderato delle azioni Orsero registrato sull’MTA il giorno 29 luglio (giorno di sottoscrizione dell’Accordo), pari a € 5,8021 per azione.

Si ricorda che l’Accordo prevede inoltre un corrispettivo in contanti, variabile e differito fino al 2030, di massimi € 498.680,32 in 3 tranche di uguale importo subordinatamente al fatto che dal bilancio di Moncada Frutta, approvato e di volta in volta di riferimento, risulti un utile distribuibile ai soci.

Si ricorda che tutte le 176.825 azioni Orsero trasferite al venditore sono soggette ad un impegno di lock-up (“Accordo di Lock-up”) assunto dal Venditore in data odierna e della durata di 36 mesi dalla stessa.

Si precisa che, ai sensi del comma 5-ter dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza, l’Accordo di Lock-up non è soggetto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo in quanto ha ad oggetto una partecipazione inferiore alla soglia rilevante.