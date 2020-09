Chiappori (Grande Liguria): "Chi non va a votare favorisce le mafie"

"Chi non va a votare favorisce le mafie". Questa la nota di Giacomo Chiappori (Grande Liguria), sindaco di Diano Marina e candidato alle elezioni regionali.

"In questa campagna elettorale si sente parlare molto di una forte astensione, quasi come se, parlandone in continuazione, si cercasse di alimentarla.

A questo proposito voglio solo far riflettere i Liguri sul fatto che chi non va a votare fa un piacere ai clan delle clientele - continua Chiappori - e delle mafie partitocratiche che spingono verso l'astensione per aumentare il peso delle loro camorre".

"Cinque anni fa, quando feci notare che il centrodestra aveva, certo, vinto le regionali col 34% dei voti validi, ma che col 50% di astensione in realtà il cdx rappresentava il 17% dei liguri, un cosiddetto big mi rispose "E allora? Se fra 5 anni andrà a votare il 30% degli elettori, il nostro 17% reale peserà più del 50%".

Capisco che tutti i partiti hanno tradito negli anni le loro premesse e promesse - conclude Chiappori - ma non bisogna mai mollare e bisogna andare sempre a votare. Chi vota ha già dato una prima mazzata al sistema mafioso partitocratico".