Carcare, la maggioranza: "Fondi della TIA usati dall'allora sindaco De Vecchi per un servizio tv, presenteremo esposto in Procura"

"Nella riunione del Consiglio Comunale di ieri sera, nostro malgrado, abbiamo potuto 'apprezzare' le innate doti comiche di bassa lega del capogruppo di minoranza Alessandro Ferraro su un argomento che, però, di ilare ha ben poco". Così, la lista civica "Cambiare Carcare" del sindaco Rodolfo Mirri attraverso un post sulla propria pagina Facebook.

"Il riferimento è a una questione inerente la TIA (Tariffa di Igiene Ambientale), e non il 'Trattamento dell'attacco ischemico transitorio', come affermato dal consigliere d'opposizione in risposta a una domanda del sindaco Mirri, il quale gli chiedeva se fosse a conoscenza del significato del suddetto acronimo - proseguono dalla lista di maggioranza - Francamente da un medico non ci saremmo mai aspettati una 'battuta' di così cattivo gusto, ma evidentemente il livore che prova per la sconfitta elettorale dello scorso anno lo porta a fare simili gaffe e imbarazzanti cadute di stile, le quali giudichiamo irrispettose nei confronti di coloro che da un attacco ischemico purtroppo vengono colpiti sul serio".

"Tornando all'oggetto del contenere, vogliamo mettere i carcaresi a conoscenza di una vicenda dai contorni parecchio oscuri e inquietanti, riguardante un servizio televisivo, con protagonista l'allora sindaco De Vecchi, andato in onda su Telegenova pochi mesi prima delle elezioni, e la realizzazione di pannelli fotografici ubicati all'ingresso della frazione Vispa, ben visibili nel tratto di strada compreso tra la rotonda della Sp.29 e il ponte autostradale, il tutto finanziato con fondi provenienti dalla sopracitata TIA, come dimostrano le due fatture emesse alla Proteo da due società, la società che aveva in gestione il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prima di SAT - continuano dalla maggioranza - Ricordiamo che questi soldi pubblici non dovevano nella maniera più assoluta essere utilizzati per tali scopi, pertanto abbiamo deciso che verrà presentato un esposto presso la Procura della Repubblica di Savona, affinché l'autorità giudiziaria possa approfondire e fare chiarezza su una questione che a noi pare assurda, visto che le risorse economiche provenienti dal pagamento della tassa sui rifiuti devono essere investite esclusivamente in opere e servizi inerenti la sfera del ciclo dei rifiuti, non certo per 'comparsate televisive' o altro".

"Più passa il tempo e più emergono le differenze tra l'attuale e la precedente Amministrazione comunale, cominciando dalla gestione della cosa pubblica, che fortunatamente, il 15 maggio 2023, i cittadini hanno deciso di affidare a noi, interrompendo così un 'modus operandi' che lascia molti dubbi sulla sua bontà e limpidezza" concludono dalla lista civica "Cambiare Carcare" del sindaco Rodolfo Mirri.