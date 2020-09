Regionali 2020: Giorgia Meloni a Genova martedì 15 settembre

Dopo il successo della giornata dedicata al ponente ligure che l’ha vista accogliere dal grande calore dei tantissimi simpatizzanti, dall’entusiasmo dei candidati e dei rappresentati del mondo del lavoro di diversi settori a Sanremo, oltre ai molti giornalisti presenti, Giorgia Meloni arriva a Genova.

Un momento importante per candidati ed elettori che la potranno incontrare martedì 15 alle ore 17.30 agli Estoril. Ma il programma completo è in fase di definizione e, vista l’importanza dell’evento Fratelli d’Italia ha addirittura costituito un comitato per organizzare passo passo la giornata: “Sono centinaia le persone che ad ogni banchetto o point informativo chiedono di lei” afferma Stefano Baggio, portavoce di FdI per la provincia di Genova – e Giorgia (Meloni) non è certo persona che si tiri indietro, anzi… ha chiesto esplicitamente di cercare di agevolare il maggior numero di incontri possibili”.

La carica non le manca e per rispettare sia elettori che volontà della leader Baggio, insieme al coordinatore cittadino Antonio Opicelli ed al vice Mario Montaldo, al responsabile dei giovani nazionali Andrea Cacciavillani, al consigliere comunale di Sestri Gianluca Stagnaro, ai consiglieri comunali Valeriano Vacalebre e Stefano Costa, al consigliere comunale di Sestri Giancarlo Stagnaro, a Cristian Surico, Ivan Spagnolo e Alberto Zanetta, ha costituito un comitato organizzativo che presto comunicherà tutti gli spostamenti e le informazioni utili per incontrare alla figura più carismatica del panorama politico attuale.

“C’è una certa emozione e molto fermento anche tra i candidati – continua Baggio – Giorgia è sempre stata vicino a tutti ed in questo periodo ha girato l’Italia instancabilmente per sostenere i rappresentanti di partito. Sapevamo sarebbe arrivata, era già stato pianificato, ma adesso ognuno vorrebbe poter parlare vis-à-vis con lei e raccontare le proprie idee, i propri progetti per ottenere consigli utili dalla leader, sempre pronta e disponibile al confronto ed al dialogo costruttivo soprattutto in un momento così importante e delicato”

Giorgia Meloni incontrerà i giornalisti in occasione del proprio discorso agli Estoril dove affronterà anche i maggiori temi legati al nostro territorio. In lei rivivrà tutta la forza dei candidati che la affiancheranno sul palco.