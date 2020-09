Borghetto, il sindaco Canepa smentisce voci relative a contaminazioni della rete idrica: "Stop fake news"

" Viste le numerose richieste di informazioni relative al pubblico acquedotto, ribadisco che non vi sono problemi di potabilità. È da questa mattina che circola una fake news relativa a improbabili contaminazioni della rete idrica. In ogni caso, a maggior tutela di tutti, ho chiesto a Servizi Ambientali di effettuare dei campionamenti in più punti del paese ". Così Giancarlo Canepa, sindaco di Borghetto Santo Spirito.

"Colgo l’occasione per ridimensionare anche un’altra voce, infondata, che sta circolando per il paese che indicherebbe una massiccia presenza di Legionella. Nella realtà vi è un singolo caso in un’abitazione privata. La contaminazione non grave ma ha valori superiori al consentito e ho già provveduto ad emettere un’ordinanza per imporre ai proprietari la sanificazione dell’impianto e l’adozione di tutte le azioni per rimuovere il batterio. Vi invito a verificare sempre le fonti da cui attingete le informazioni e in caso di dubbio contattate le autorità preposte" conclude infine Canepa.