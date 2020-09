Tovo San Giacomo in lutto per la scomparsa di Giorgio Cesio, il sindaco Oddo: "Una notizia che mi rattrista profondamente"

" Una notizia che mi rattrista profondamente: questo pomeriggio, in un tragico incidente stradale, ha perso la vita il nostro concittadino Giorgio Cesio ". Si apre così il post Facebook che Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo, ha scritto per ricordare Giorgio Cesio, vittima dell'incidente stradale di quest'oggi sulla A10 a Feglino.

"Incontravo spesso Giorgio in giro per il paese e circa un paio di mesi fa mi ero fermato a parlare con lui mentre portava a spasso i cani: infatti aveva donato al Comune un’antica pendola Bergallo di proprietà da anni della sua famiglia affinché venisse esposta al Museo dell'Orologio da Torre G.B.Bergallo, ma non eravamo ancora riusciti a concretizzare il passaggio anche a causa dell’emergenza Covid. In quell’occasione lo avevo rassicurato che avremmo provveduto a ritirala per poterla poi mettere all’interno del nostro museo... Mi stringo commosso anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo alla moglie Bruna ed a tutti famigliari" conclude infine il primo cittadino tovese.