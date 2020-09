Mercoledì a Bardino Vecchio l'addio a Giorgio Cesio, vittima dell'incidente sulla A10

Erano circa le 13.00 del 12 settembre quando, all'interno della galleria "Orco" in direzione Genova, si è verificato un violento tamponamento tra un furgone e lo scooter sul quale viaggiava il 58enne tovese. Secondo quanto riferito, in seguito al tamponamento lo scooter sarebbe rimasto agganciato al furgone e trascinato per alcune centinaia di metri.

Immediato era stato l'intervento sul posto dei soccorsi (Croce Bianca di Finale Ligure e automedica) ma purtroppo per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Tra i primi a intervenire anche un medico di passaggio sul tratto autostradale dove è avvenuto il sinistro.

"Incontravo spesso Giorgio in giro per il paese e circa un paio di mesi fa mi ero fermato a parlare con lui mentre portava a spasso i cani - il ricordo di Alessandro Oddo, sindaco di Tovo San Giacomo - infatti aveva donato al Comune un’antica pendola Bergallo di proprietà da anni della sua famiglia affinché venisse esposta al Museo dell'Orologio da Torre G.B.Bergallo, ma non eravamo ancora riusciti a concretizzare il passaggio anche a causa dell’emergenza Covid. In quell’occasione lo avevo rassicurato che avremmo provveduto a ritirarla per poterla poi mettere all’interno del nostro museo... Mi stringo commosso anche a nome di tutta l’Amministrazione comunale di Tovo San Giacomo alla moglie Bruna ed a tutti famigliari".