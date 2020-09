Inizio scuola, Toti: "La macchina dei trasporti ha funzionato"

"Il primo giorno di scuola è iniziato. La macchina dei trasporti ha funzionato. Tutte le aziende del servizio pubblico, al primo check di Regione Liguria, hanno dichiarato che l’affollamento dei mezzi ha rispettato le regole che ci siamo dati. E in alcuni casi è stato inferiore alle previsioni. Tutti i servizi aggiuntivi sono regolarmente partiti, così come gli scuolabus". Cosi commenta su Facebook Giovanni Toti.

"Solo in un caso, a causa del cambiamento dell’orario di ingresso, un bus delle linee extraurbane di Genova si è rivelato più affollato, ma rimedieremo alla situazione già dalla prossima corsa".

"Per quanto riguarda la macchina sanitaria tutti gli ambulatori dedicati sono regolarmente in funzione nel territorio regionale, senza che nessuno fino ad ora sia stato impegnato da casi. Il call center del Gaslini ha ricevuto una ventina di chiamate circa da parte di pediatri e famiglie. Vi aggiorneremo costantemente sulla situazione che monitoriamo ora per ora" conclude Toti.