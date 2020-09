eCharme, il nuovo volto della cosmesi: 10.000 prodotti top e prezzi scontati

Dal profumo alla skin care, dal trucco alla cura dei capelli. La cosmesi ha decine di declinazioni, e tutte trovano una risposta su eCharme: l’e-commerce di cosmetica e alta profumeria che combina grande qualità e piccoli prezzi.

Con oltre 10.000 prodotti, il catalogo riesce ad accontentare un ampio pubblico. L’offerta si compone di sei categorie: Profumi, Viso e Corpo, Capelli, Make-Up, Solari, Uomo. Nella sezione dedicata all’universo maschile sono proposti profumi uomo , trattamenti viso e corpo, prodotti per la cura della barba e molto altro ancora.

Quanto ai marchi, su eCharme c’è solo il meglio. Sono presentati profumi donna e uomo di Calvin Klein, Bulgari e Dior, prodotti per capelli di Oribe e Alterna, cosmetici firmati Collistar, solari di Biotherm, Clinique, Lancome, Vichy e tanto altro ancora.

Da eCharme profumi, make-up e creme in sconto fino all’85%

Vastità, raffinatezza e portata innovativa sono i tratti distintivi dell’offerta di eCharme, composta da prodotti accuratamente selezionati e sempre in linea con le ultime tendenze.

Le trendsetter alla ricerca di nuove combinazioni per il make-up rimarranno soddisfatte dall’ampia scelta di rossetti, gloss, fondotinta, blush, fard, eyeliner, mascara e ombretti. Basta scorrere il catalogo per trovare centinaia di nuance, adatte ad ogni incarnato.

Mentre le appassionate della skin care non dovrebbero farsi scappare le sezioni dedicate a solari e trattamenti per viso e corpo. Per chi invece punta a farsi notare indossando un profumo di classe, ci sono eau de parfum ed eau de toilette con note agrumate, fruttate, speziate e molto altro ancora. Non mancano poi articoli specifici per capelli, tatuaggi, depilazione e igiene orale.

I prezzi? Tra i migliori del mercato. eCharme applica sconti fino all’85%, il cliente ha il vantaggio di consegna veloce (1-3 giorni lavorativi) e spedizione gratuita per ordini superiori a 89 euro. Rapido e semplice anche il reso, che è sempre a costo zero.

Gli ordini superiori a 120 euro sono accompagnati dalla prestigiosa CharmeBox, mentre l’iscrizione alla newsletter dà accesso a promozioni esclusive e aggiornamenti sulle ultime novità in catalogo. Le transazioni prevedono solo metodi di pagamento sicuri. Per qualsiasi dubbio, viene offerto un servizio di assistenza attivo in ogni fase della vendita, raggiungibile via telefono, e-mail e chat online.

In migliaia hanno già scelto la convenienza e la qualità di eCharme. Tu cosa aspetti? Visita subito www.echarme.it e scopri la tua nuova profumeria online!