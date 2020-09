Sabato 19 e domenica 20 settembre torna la grande pallanuoto a Savona. Dopo quasi 7 mesi di stop, a causa dell’emergenza Covid 19, finalmente si torna in vasca. L’appuntamento è di quelli da non perdere perché nella piscina “Zanelli” di Savona, si affronteranno quattro squadre estremamente interessanti Pallanuoto Trieste, Telimar Palermo, Metanopoli di San Donato Milanese e ovviamente i padroni di casa della Carige Rari Nantes Savona. Un debutto speciale, quello della compagine biancorossa, che quest’anno è stata fortemente rinnovata e si presenta al via della stagione particolarmente agguerrita. Le prime due classificate accederanno alla fase successiva.

Il pubblico potrà assistere alle partite, ma la capienza della piscina “Zanelli” sarà ridotta per mantenere il distanziamento sociale previsto dalla normativa. Saranno messi in vendita 150 biglietti per ognuna delle 3 giornate di gara (ogni biglietto varrà per le due partite in programma nella giornata di gara) al costo di 5 euro. L’accesso avverrà dall’atrio della piscina dove verrà misurata la temperatura (in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non si potrà entrare), verrà fatta compilare l’autocertificazione e, quindi, si potrà acquistare il biglietto che sarà numerato. L’accesso alla gradinate avverrà dalla scala interna dell’atrio ed in cima alla scala gli spettatori troveranno un dirigente che li accompagnerà al proprio posto. L’uscita, invece, avverrà dalla scale esterne.

E’ obbligatorio l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all’interno della piscina “Zanelli”.

Questo è il calendario delle partite in programma.

1^ Giornata

Sabato 19 settembre 2020:

ORE 18,00 METANOPOLI – PALLANUOTO TRIESTE

ORE 19,30 CARIGE R.N. SAVONA – TELIMAR PALERMO

2^ Giornata

Domenica 20 settembre - mattina:

ORE 10,00 METANOPOLI – TELIMAR PALERMO

ORE 11,30 CARIGE R.N. SAVONA – PALLANUOTO TRIESTE

3^ Giornata

Domenica 20 settembre – pomeriggio:

ORE 16,00 TELIMAR PALERMO – PALLANUOTO TRIESTE

ORE 17,45 CARIGE R.N. SAVONA – METANOPOLI