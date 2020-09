Terminata la copertura d'emergenza per la chiesa di Cairo danneggiata da incendio doloso

Come oramai tristemente noto, lo scorso 14 agosto, il tetto della parrocchia ha preso fuoco. Le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Cairo Montenotte (supportati dai vigili del fuoco) hanno portato all’individuazione del responsabile, un 44enne cairese.

La struttura provvisoria servirà per proteggere gli interni dal maltempo. Ma non solo, sarà un punto di riferimento per realizzare poi la copertura definitiva.