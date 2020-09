Impatto tra un daino e un ciclomotore a Vado Ligure

La redazione di Savonanews ringrazia il Signor Rino Rainer per la gentile concessione della foto e del video

Singolare incidente attorno alle 18.30 di ieri, sabato 19 settembre, nei pressi della spiaggia dei pescatori a Vado Ligure.

Due persone che transitavano su un ciclomotore hanno spaventato un branco di tre daini adulti che si erano introdotti nel giardino di una abitazione nelle vicinanze.

Sentendo avvicinarsi il mezzo a due ruote, i daini hanno scavalcato il cancello e si sono dati alla fuga. Uno dei tre animali, però, ha impattato in modo decisamente brusco contro il ciclomotore buttandolo a terra.

Le due persone a bordo sono dovute ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.

Soltanto poche sere prima, in prossimità dello stesso tratto di spiaggia, un gruppo di passanti e di pescatori aveva notato numerosi esemplari di daini tra adulti e cuccioli, come si vede in questo video.