Rave party a Pian dei Corsi, il sindaco di Calice: "Avvisati tempestivamente i Carabinieri"

Rave Party dalle prime luci dell'alba di questa mattina presso la ex base NATO di Pian dei Corsi a Calice Ligure.

Commenta il sindaco Alessandro Comi: "Appena sono venuto a conoscenza dei fatti ho avvisato le forze dell'ordine, i Carabinieri sono giunti tempestivamente sul posto e la loro opera è encomiabile. Hanno già provveduto a identificare numerosi partecipanti e, attraverso le targhe, anche varie tipologie di veicoli tra auto, camper, furgoni, roulotte e mezzi a due ruote. Purtroppo si tratta di situazioni che coinvolgono centinaia di persone, pensare a un rapido sgombero non è una ipotesi percorribile. I Carabinieri possono soltanto svolgere opera di dissuasione, dopodiché speriamo che il resto lo faccia il maltempo, invitando i partecipanti ad andarsene".

Prosegue il primo cittadino: "Nel 2016 una situazione analoga era stata sventata praticamente sul nascere grazie alle tempestive segnalazioni di movimenti sospetti ad opera dei bikers che transitavano sull'area. Ma stavolta i ravers sono giunti in massa con il favore della notte, non è stato possibile fermarli in tempo. E anche la data non è un caso: per questi party clandestini scelgono sempre momenti in cui sanno che le forze dell'ordine sono impegnate a garantire sicurezza altrove, in questo caso durante le elezioni".

Conclude Comi: "In giornata farò anche io un sopralluogo sull'area assieme alle forze dell'ordine e spero di non assistere a gravi danni ambientali. In genere, tolta un po' di spazzatura abbandonata qua e là, l'impatto sul territorio non è mai eccessivo. Purtroppo il danno maggiore lo causano a loro stessi, con l'abuso di droghe e alcol".