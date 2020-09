Le mascherine in tessuto piú originali: dove comprarle online

La pandemia che stiamo attraversando quest’anno ha messo a dura prova la nostra libertà, limitandola sotto alcuni aspetti. Un esempio lampante è quello costituito dall’obbligo di utilizzo della mascherina negli ambienti chiusi o quando non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza.

Questa disposizione ha trovato molti pareri contrari all’interno della popolazione, che però si trova comunque costretta ad indossarla. Grazie però al loro largo utilizzo, si è giunti a considerare la mascherina un vero e proprio accessorio, tanto da essere in grado di completare un outfit.

E’ quindi partita la caccia alle mascherine in tessuto più originali, in grado sì di proteggere gli altri, ma anche di esprimere la propria personalità. Ecco quindi che online se ne trovano di ogni genere, basta andare sui siti giusti, dove tra le centinaia di offerte diverse è possibile trovare quella perfetta per voi.

Mascherine in tessuto più originali: l’assortimento online

Così come per tutti i prodotti, anche per quanto riguarda le mascherine, online sono disponibili innumerevoli modelli: dalle più colorate, a quelle con scritte e disegni. Per essere cool è diventato un accessorio obbligatorio, tanto che la ricerca di quella più originale si rivela sempre più spietata.

Per trovare mascherine in tessuto più originali il nostro consiglio è quello di visitare nello shop online di Tostadora e scegliere il modello che più si addice al vostro stile e, perché no, al vostro outfit di giornata. Dai disegni super colorati alle scritte per mandare dediche o messaggi speciali a chi vi guarda, l’utilizzo di una mascherina lavabile si rivela sempre la scelta migliore per proteggere se stessi e gli altri, ma con un occhio anche alla moda e allo stile, specialmente tra i più giovani e nelle uscite tra gli amici. Basta scegliere la propria mascherina preferita e entro pochi giorni sarà vostra!

Le mascherine in tessuto più originali si rivelano in questo periodo anche una simpatica, oltre che utile, idea regalo per donare un oggetto davvero unico e fuori dal comune al proprio amico o, perché no, al proprio partner. Inoltre è possibile anche trovare alcuni modelli complementari tra di loro, tali da creare un bell’effetto qualora vengano indossate da una coppia. Insomma, un regalo speciale solo per persone speciali!

Le mascherine in tessuto per il rispetto dell’ambiente

Nella scelta fra l’acquisto di mascherine chirurgiche o in tessuto occorre prendere in considerazione diversi fattori. Fra questi ovviamente vi è anche quello legato al rispetto dell’ambiente. Ma le mascherine in tessuto non solo sono ecologiche, ma hanno numerosi altri fattori positivi: ecco quali.

Essendo lavabili, possono essere lavate e riutilizzate numerose volte: il cotone con la quale sono realizzate può essere inserito in lavatrice ad una temperatura fino a 60°C, l’ideale per assicurarsi della rimozione di germi e batteri. Inoltre è presente una tasca interna nella quale è possibile inserire filtri, che possono essere sostituiti periodicamente.

Altro aspetto da non sottovalutare è poi la possibilità di regolare i cinturini per poter adattare la mascherina in maniera ottimale alla forma del proprio viso e renderla il più confortevole possibile.