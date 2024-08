Savona, entro l'estate la consegna del progetto esecutivo di rifacimento del fondo sintetico del Ruffinengo

Sono cinque i cantieri, per altrettanti impianti sportivi, che apriranno nei prossimi giorni e che riguarderanno vari interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'amministrazione comunale nei mesi scorsi. Alcuni di questi interventi verranno realizzati durante l'estate e vedranno il loro compimento per l'inizio della stagione agonistica.

Gli interventi che verranno realizzati sono: lavori di rigenerazione del parquet del Palapagnini; asfaltatura dell'area esterna della palestra ex Coni di via Mentana; ripristino del sistema di irrigazione del campo Levratto di Zinola; intervento di manutenzione straordinaria del fondo del Bacigalupo; sostituzione dell'impianto audio della Piscina Zanelli e termine e consegna del progetto esecutivo per il rifacimento del fondo sintetico del Ruffinengo di Legino

Sono invece in fase avanzata i lavori per efficientamento energetico della palestra delle De Amicis che saranno conclusi a breve e quelli per il completamento lavori di copertura della bocciofila di via Famagosta che verranno consegnati tra settembre e ottobre. Sempre nel periodo autunnale avranno il via gli interventi di ristrutturazione del tetto degli spogliatoi del campo Briano di Santuario.