Straniero irregolare affittava ombrelloni in nero alla spiaggia delle Fornaci. Scatta il Daspo urbano

Oltre a svolgere un'attività abusiva di affitto degli ombrelloni era anche senza permesso di soggiorno. E' il caso di uno straniero che nello scorso weekend aveva messo su una vera e propria attività di noleggio alla spiaggia libera delle Fornaci, segnalato alla municipale dall'assessore alla Sicurezza Barbara Pasquali. Dopo la segnalazione gli agenti sono intervenuti per stroncare l'attività irregolare.

All'uomo sono stati sequestrati gli ombrelloni che utilizzava per l'attività abusiva ed è stato deferito all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo art 1164/1 codice della navigazione ( Inosservanza di norme sui beni pubblici), dell'articolo 1162/2 sempre stesso codice per bivacco poi e dell'articolo 55 del Regolamento comunale di convivenza civile.

Per lo straniero, oltre alle sanzioni previste dalla violazione degli articoli del codice della navigazione, è scattato anche il Daspo urbano. Una misura severa che però, da parte di chi ha poco o nulla da perdere, non sempre viene rispettata, come era successo in altri casi.

Per approfondire le problematiche della zona, nei giorni scorsi l'assessore Pasquali e il comandante della municipale Igor Aloi hanno incontrato alcuni residenti che lamentano, soprattutto nei fine settimana, situazioni di sovraffollamento e degrado sulla spiaggia libera. Una situazione problematica da gestire anche in considerazione del fatto che, al contrario di quanto accade per altri Comuni, gli arenili della città ricadono sotto la competenza dell'Autorità portuale.