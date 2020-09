Regionali, Vaccarezza: "La rivoluzione arancione è partita" (VIDEO)

"Grazie a tutti coloro che hanno avuto fiducia in me. Ma sopratutto che hanno avuto fiducia in noi. Grazie a quelle migliaia di persone che ci hanno consentito di portare avanti questa vera e propria rivoluzione arancione. Grazie a quelli che mi sono stati affianco".

Cosi Angelo Vaccarezza (lista Toti Presidente) ringrazia i lettori. Durante le ultime regionali è risultato essere il più votato in provincia di Savona.

"La Liguria migliore non è domani. La Liguria migliore è adesso. Finalmente la rivoluzione arancione è partita. Mai un presidente di Regione aveva ottenuto un consenso cosi ampio. Mai un partito che si presentava per la prima volta al giudizio dei lettori era diventato improvvisamente il primo partito della Regione Liguria".

"Siamo gli unici che riportiamo in Consiglio regionale i consiglieri uscenti - prosegue - Ritorniamo tutti con migliaia di persone che hanno scritto sulle schede il nostro cognome. Questa è una grandissima responsabilità. Vuol dire che hanno riconosciuto il nostro lavoro, ma che ci impegnano anche nel lavorare ancora meglio".

"Ed è quello che faremo nei prossimi cinque anni. Rimanendo uniti. Nessuno si metterà tra noi e il nostro presidente. Nessuno si metterà tra io nostro presidente e liguri. Giovanni Toti ha tacciato la via che va percorsa e continuata" conclude Vaccarezza.