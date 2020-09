Proseguono le "Vetrine d'artista" nella sede della Carige di Savona: ecco Cinzia Bassani

Tornano anche per il mese di ottobre le "Vetrine d'Autore" presso la sede della Banca Carige di Savona in Corso Italia, con protagonista la fotografia.

Dal 2 ottobre al 3 novembre sarà possibile ammirare gli scatti di Cinzia Bassani nella mostra curata dalla dottoressa Silvia Bottaro, presidente dell'associazione no profit “Aiolfi” di Savona e critico d’arte.

Cinzia Bassani laureata con dignità di stampa in Scienze Politiche, consegue il Master in “Teoria e Tecnica dell’Immagine” dell’Università degli Studi di Genova; si diploma in Inglese al Trinity College di Londra e diventa filmmaker alla Scuola d'Arte Cinematografica di Genova. Partecipa a corsi internazionali per documentaristi e a workshop di fotogiornalismo tenuti da fotografi di fama mondiale.

Esordisce nel 2007 con l'editore De Ferrari con il libro fotografico “Anime in Cammino” vincitore del “Premio copertine”, da cui trae la mostra che è tuttora presentata con successo.

Nel 2012 il film-documentario “Finchè penso, vivo” (VideoAstolfoSullaLuna) è proiettato in cinema, scuole, convegni medici ricevendo ottimi riscontri. Nel 2015 esce con lo stesso editore il libro di narrativa di viaggio “Calcutta dentro” e nel 2020 il fotografico “Declinazione natura”.

Nel corso degli anni ha collaborazioni importanti con le reti televisive nazionali ed estere ed i suoi documentari hanno vinto numerose edizioni del Premio Chatwin.

Gli incontri con Madre Teresa di Calcutta e il Dalai Lama sono stati fondamentali per la sua vita privata e professionale. Il documentario di creazione e il reportage fotografico sono per lei gli strumenti più adatti a dar voce a chi non l’ha grazie alla forza espressiva delle immagini ed al coinvolgimento emotivo della storia.

Le sue fotografie sono state esposte in gallerie d'arte in Italia e all'estero.

Da anni tiene conferenze in varie Unitre liguri ed attualmente sta lavorando a nuovi progetti fotografici e cinematografici.

Fotografia documento quella della Bassani relativa a civiltà lontane; fotografie di riflessione interiore alla ricerca della verità nei riti, nei gesti, nella quotidianità degli Ultimi; fotografie dove l’orizzonte è: “L’occhio vede ciò che la mente conosce” (J.W.Goethe).