Rapina alla Carige di Alassio, 6 anni a testa per i due rapinatori

Avevano effettuato una rapina lo scorso 9 settembre 2019 alla banca Carige di via Mazzini ad Alessio e ieri il Gup Alessia Ceccardi con il rito abbreviato li ha condannati a 12 anni di carcere ( LEGGI QUI ).

6 anni quindi per Giancarlo Simi, 42 anni di Asti, residente a Alessandria, con precedenti per rapina, reati contro il patrimonio e possesso di armi e Pasquale Pollice, 46 anni di Asti. Con il rito ordinario invece era stata condannata l’autista e il palo Jessica Giovane, 30 anni, residente ad Asti con precedenti per reato contro il patrimonio.