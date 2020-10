Scontro tra due moto sulla statale a Sassello: feriti entrambi i centauri

Un violento scontro frontale sulla statale per Sassello in località Badani ha visto coinvolti, intorno alle 13, due motociclisti.

I due hanno riportato ferite evidenti, in particolar modo uno dei due ha subito una brutta frattura a una gamba. Sul posto sono intervenuti gli uomini dei Vigili del fuoco per rimuovere i mezzi, il personale sanitario della Croce Rossa sassellese e della Croce Bianca di Mioglia e l'elisocorso Grifo1 per trasportare uno dei due feriti al Santa Corona di Pietra Ligure.

La persona meno grave è stata ricoverata anch'essa presso il nosocomio pietrese ma in codice giallo.