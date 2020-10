Cantiere S. Brigida a Celle, pronto il posizionamento dell'ultimo scatolare poi spazio all'asfalto

Tra mercoledì e giovedì notte via al posizionamento dell'ultimo scatolare, la prossima settimana via all'asfalto e poi, forse, Celle potrebbe veder rimossi i 4 "disprezzati" semafori sull'Aurelia, tre sull'Aurelia e uno in via Colla.

Il cantiere sul rio S. Brigida dopo mesi potrebbe essere arrivato ad una svolta, con i cittadini che non vedono l'ora di poter tornare a transitare sul tratto alla normalità.

Nella notte tra giovedì e venerdì scorso erano stati posizionati due scatolari, poi dopo il posizionamento dell'ultimo verrà preparata la saletta in cemento e successivamente, in tre step, spazio alle asfaltature sempre in orario notturno dopo la mezzanotte.

Sarà quindi pronta poi, auspicando che non ci siano nuovi intoppi (allerta meteo permettendo su tutte) a tornare alla normalità la viabilità in via Colla con il classico senso unico in direzione monti e la possibilità per gli automobilisti di tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo.

In quel punto verrà posizionato il primo semaforo e il secondo invece sarà sempre presente sull'Aurelia nella zona di piazza Costa, rimarranno accesi nella zona del cantiere proprio per effettuare le opere di consolidamento sulle abitazioni che hanno subito delle crepe, le quali sono state soggette ad ordinanza di interdizione firmata dalla prima cittadina.