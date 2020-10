Tpl Linea, due assemblee dei dipendenti per affrontare i temi più sentiti all'interno dell'azienda

Avviare un più efficace confronto sui problemi che affliggono l'azienda responsabile del trasporto pubblico in provincia di Savona.

E' questo lo spirito con cui i lavoratori di Tpl Linea hanno autoproclamato due assemblee giovedì 8 e lunedì 12 ottobre, rispettivamente presso la Società Operaia di Carcare e la Società Milleluci di Legino entrambe alle ore 21, dove si parlerà delle questioni maggiormente sentite dai dipendenti, come la gestione delle ricadute dell'affidamento "in house", i rapporti con gli enti proprietari e concedenti, la rappresentatività e le problematiche della turnistica dell'organico per la sicurezza.

Alle assemblee parteciperanno, su invito dei lavoratori, i sindaci delle amministrazioni coinvolte nella gestione dell'azienda di trasporti e le organizzazioni sindacali.