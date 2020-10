Sanità, Oriana Bobone (Grande Liguria): "Cairo una volta per tutte venga dichiarato ospedale di zona disagiata e Albenga resti pubblico"

"Il rinvio di oltre due mesi e mezzo da parte del consiglio di stato, crea un vuoto insopportabile nella sanità di Albenga e Cairo. Da oltre cinque anni si attende una soluzione definitiva, che per problemi vari ed errori, non è ancora venuta. Ricordiamo perfettamente che durante la compagna elettorale delle ultime regionali proprio ad Albenga qualcuno dichiarò: dove c'è la sanità pubblica tale deve restare. Terminata la campagna elettorale, come sempre avviene, le promesse vengono dimenticate, pertanto qualcun'altro dichiara la privatizzazione degli ospedali va avanti. E' cosi che le autorità si occupano della salute dei cittadini? Grande Liguria chiede che Cairo una volta per tutte venga dichiarato ospedale di zona disagiata e Albenga come dichiarato da illustre personaggio resti pubblica". Così Oriana Bobone, esponente di 'Grande Liguria'.

"Basta promesse! Servono fatti e visto che in questo periodo si discute di poltrone, tra una chiacchiera e un'altra sarebbe utile pensare di riaprire i centri di prenotazione (CUP) per ovviare agli innumerevoli disagi che i cittadini sopportano da mesi" conclude infine Bobone.