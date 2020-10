Come puoi arredare un'abitazione in stile rustico

La casa come porto di pace. Il luogo in cui ritornare dopo una lunga giornata di lavoro, dove appoggiarsi per passare una serata spensierata con amici, dove esplicare se stessi in una versione lontana dai riflettori e dal rapporto con gli altri.

In casa si può fare di tutto e di più e l’abitazione intesa in senso fisico può essere concepita a proprio piacimento, a seconda dello stile e del gusto di riferimento verso cui si propende.

Arredare nel modo giusto una casa è un modo per rappresentare se stessi in qualche modo, la propria personalità e il proprio posto nel mondo. Dare una dimensione più personalizzata e specifica da questo punto di vista aiuta ad affrontare al meglio i servizi della vita quotidiana all’interno dell’ambiente in cui si vive.

L’arredamento fa la differenza tra una casa accogliente ed una casa spettrale e poco invitante da questo punto di vista. Per questo esso rappresenta un aspetto a cui dedicare massima attenzione e anche una certa quantità di tempo e applicazione.

Arredamento rustico si può: ecco come

Uno degli arredamenti più ricercati nell’ambito del contesto immobiliare è la tipologia rustica. L’approccio rustico implica un contorno e una centralità decorativa ispirata a modelli e angoli di tranquillità, talvolta spartani e non eccessivamente eleganti in stile e conformazione.

L’arredamento rustico si immerge nel verde e amplifica la sensazione di tranquillità citata in precedenza. In questo senso, chi ha un giardino o uno spazio verde a disposizione abbastanza largo e dispersivo è facilitato sotto questo punto di vista e può allargare il proprio spazio rustico in maniera decisa e preponderante.

L’atmosfera avvolgente di ogni stanza permetterà non soltanto al padrone di casa, ma anche ai suoi ospiti di potersi immergere in un contesto particolare, magari come se si fosse in un agriturismo, un parco o un riferimento del genere.

La campagna offre numerosi spunti per portare a termine un arredamento di questo tipo in un’abitazione. La vita di campagna si presta bene a questo spazio abitativo e connotativo. Tra pietra, legno, travi e muri in pietra, il contesto abitativo rustico è servito.

Per arredare al meglio la propria casa e dare un tocco di classe in più, ma non troppo, il pavimento è preferibile che sia tendente ad un colore chiaro. Un’ambientazione vintage, un po’ retrò, richiede una composizione e disposizione degli oggetti all’interno delle stanze che si ispirino, in qualche modo, ad uno stile quasi contadino, rurale, ma dalla giusta raffinatezza. Il tavolo di legno non può mai mancare, altrimenti verrebbe meno totalmente il tipo di ambientazione richiesta. La condizione imprescindibile per ogni buon arredatore rustico.

Per quanto concerne il soggiorno, una delle parti più in vista e frequentate di una casa nell’arco di una giornata, essa può essere trasformato in un’ambiente rustico, magari avvalendosi di qualche buona occasione acquistabile al mercatino dell’usato: lì si trovano ottimi affari in tema di arredamento e composizione.

In cucina è fondamentale che ci sia tanto spazio per la credenza in maniera tale che ci possa essere ampio margine anche per decorazioni, vasi, oggetti d’arredo e quant’altro, oltre alle classiche tazzine, piattini e così via. Sportelli da inserire rigorosamente di legno.

I taglieri di legno e altri oggetti che richiamano ad un’atmosfera d’altri tempi, da posizionare al centro di una tavola sono elementi altrettanto graditi. La camera da letto si può presentare attraverso l’esposizione di mobili semplici, non troppo sofisticati ed ingombranti. La cassapanca posizionabile ai piedi del letto darà quel tocco di nostalgia vintage in più.

Nel bagno le cornici in legno e i mobili in legno lucido consentiranno di effettuare un abbellimento ancora più imponente ed evidente sul piano espressamente rustico. L’obiettivo che, poi, si pone un arredamento di questo tipo, particolare e non consueto per grandi abitazioni, ma non per questo meno efficace o meno richiesto.