Novello, un viaggio alla scoperta di materiali innovativi per un'edilizia d'avanguardia

Preparatevi a un'avventura entusiasmante tra i materiali innovativi e rivoluzionari di Novello! In una serie di articoli, vi guideremo alla scoperta di soluzioni costruttive all'avanguardia che ridefiniranno i canoni dell'edilizia moderna.

Lasciatevi sorprendere da prodotti unici, frutto di passione, ricerca e impegno costante, che combinano alte prestazioni con estetica impeccabile e rispetto per l'ambiente.

Insieme a Novello, scoprirete un mondo di possibilità infinite per dare vita a edifici straordinari, che coniugano funzionalità, comfort e stile in modo impeccabile.

Non perdetevi questo viaggio emozionante!

Novello: una storia di passione per il legno

Nata nel 1956 come piccola impresa familiare, Novello ha saputo trasformare la passione per il legno in una realtà solida e innovativa. Oggi, l'azienda vanta una comprovata esperienza nella lavorazione del legno in svariati settori, dall'edilizia bioarchitettonica ai rivestimenti di facciata, fino ai prodotti prefabbricati ad alte prestazioni.

Prima tappa: FORZA 7, il pannello che sfida le convenzioni per le coperture di piscine

Forza7: un brevetto per coperture eccellenti

Forza7 è un pannello prefabbricato in legno, frutto di un brevetto, appositamente studiato per la realizzazione di coperture di grandi edifici, come piscine, palaghiaccio e centri sportivi. La sua tecnologia innovativa combina diverse caratteristiche in un unico prodotto:

Resistenza al fuoco e all'umidità: Forza7 garantisce la massima sicurezza e durata nel tempo, anche in ambienti aggressivi come quelli delle piscine coperte.

Isolamento acustico eccellente: Il pannello assicura un comfort acustico ottimale, riducendo il rumore e creando un'atmosfera piacevole.

Posa rapida e precisa: Le grandi dimensioni dei pannelli prefabbricati permettono una posa veloce e precisa, ottimizzando i tempi di cantiere.

Estetica personalizzabile: Forza7 offre ampie possibilità di personalizzazione, con diverse opzioni di colore, texture e finiture per il lato a vista.

Sostenibilità: Il pannello è realizzato con materiali naturali e riciclabili, nel rispetto dell'ambiente.

Vantaggi imbattibili per le piscine coperte

Oltre alle caratteristiche generali, Forza7 presenta specifici vantaggi per le coperture di piscine coperte:

Resistenza all’umidità e alla atmosfera aggressiva: i materiali di cui è composto non si degradano per effetto del clima carico di umidità tipico delle piscine coperte

Assenza di emissioni: Il pannello non rilascia sostanze nocive, garantendo un ambiente salubre e sicuro.

Riflessione luminosa ottimale: Favorisce una corretta illuminazione degli spazi interni.

Forza7: la scelta vincente per coperture eccellenti

Grazie alle sue caratteristiche innovative e ai suoi molteplici vantaggi, Forza7 si configura come la soluzione ideale per le coperture di piscine coperte, palaghiaccio, centri sportivi e altri edifici che necessitano di elevate prestazioni in termini di resistenza, isolamento e personalizzazione.

Innovazione e tradizione al servizio dell'edilizia

Novello, con Forza7, dimostra ancora una volta il suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni costruttive all'avanguardia, coniugando tradizione e innovazione nel segno della sostenibilità e del benessere abitativo.