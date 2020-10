FNP CISL di Imperia Savona: annullata l’annuale Festa del pensionato

La Segreteria Territoriale FNP CISL di Imperia Savona a fronte della emergenza COVID che vede in questi giorni un costante e preoccupante aumento dei contagi, ed in considerazione dei gravissimi disastri e lutti che il maltempo ha provocato nel Ponente ligure nella zona di Ventimiglia, ha deciso di annullare l’annuale Festa del pensionato CISL in programma per sabato 10 ottobre a Camporosso (IM) – seppure già ridimensionata quest’anno nel rispetto delle normative vigenti.

Contestualmente la parte delle spese non sostenute sarà devoluta in solidarietà a sostegno dei soccorsi locali.