L’Ordine degli architetti di Savona celebra il centenario dell’architetto e urbanista Giancarlo De Carlo

Inaugurata lo scorso 25 settembre la mostra sui progetti elaborati in Liguria dall'architetto Giancarlo De Carlo (Genova 1919-Milano 2005) in occasione del centenario della nascita dell’architetto e urbanista Giancarlo De Carlo, promossa nel 2019 dalla Federazione Regionale Ordini Architetti PPC Liguria, gli Ordini professionali di Genova, Imperia, La Spezia, Savona, e la Fondazione OAGE. Una mostra a carattere documentario itinerante per la Regione, pensata per diffondere e informare gli architetti e i cittadini sui Piani Urbanistici e sulle architetture che De Carlo ha pensato per Ameglia, Sarzana, Bordighera, Genova e Colletta di Castelbianco. Dopo la tappa di Genova e di Sarzana la mostra ora fa tappa nello splendido borgo di Colletta Castelbianco fino al 1 novembre.