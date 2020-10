Messa in sicurezza palazzina presso la stazione di San Giuseppe di Cairo: traffico interdetto lungo la Sp 42

Nella giornata di lunedì 12 ottobre 2020, indicativamente dalle ore 8:30 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30, la Sp 42 che collega Cengio a San Giuseppe di Cairo sarà interdetta al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, per lavori urgenti necessari alla messa in sicurezza di una palazzina nei pressi della stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo, danneggiata dal maltempo della scorsa settimana"

Rimane tuttavia garantito, da Cengio, l’arrivo alla stazione ferroviaria di San Giuseppe di Cairo ma non sarà possibile proseguire oltre.

Per raggiungere Cairo Montenotte e/o Carcare sarà dunque necessario percorrere le seguenti strade alternative:

- per Cairo Montenotte: Strada dei Pastoni (via Rocchetta di Cengio) o, in alternativa, Sp 339 in direzione Millesimo, Sp 28 bis del Colle di Nava in direzione Carcare ed infine Sp 29 del Colle di Cadibona in direzione Cairo Montenotte;

- per Carcare: Sp 339 in direzione Millesimo ed infine SP 28 bis del Colle di Nava in direzione Carcare.