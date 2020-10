Cairo, il comune assume un nuovo dipendente con funzioni di segreteria nello staff del sindaco

Il comune di Cairo Montenotte ha avviato la procedura di assunzione di una persona a tempo determinato (15 mesi) e pieno (36 ore settimanali) per svolgere le funzioni di segreteria particolare del sindaco, alla diretta dipendenza dello stesso e senza competenza gestionale diretta.

Tale assunzione, in posizione di staff del sindaco prevede l'inquadramento nella Categoria C, posizione economica C1, prevede lo svolgimento delle funzioni di portavoce, gestione cerimoniale, attività di comunicazione finalizzata a promuovere e realizzare manifestazioni ed iniziative promosse dall'amministrazione.

Il sindaco stesso procederà alla valutazione dei candidati sulla base delle esperienze professionali e dei requisiti culturali dichiarati nei curricula presentati e tramite un apposito colloquio.

Oltre ai requisiti normalmente richiesti per la partecipazione ai concorsi pubblici, per essere ammessi alla selezione occorrerà essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e sapere usare gli strumenti e le applicazioni informatiche più diffuse in ambiente Windows: Microsoft Word, Excel, posta elettronica, Internet, gestione dei social network. La domanda di partecipazione, in carta semplice, dovrà pervenire al comune di Cairo Montenotte entro le ore 13:00 del giorno 27 ottobre 2020.