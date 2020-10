Catene da neve per pneumatici: quali sono le migliori

Con l’avvicinarsi della stagione fredda è indispensabile che ogni automobilista sia dotato di catene da neve. Per capire perché sono importanti e quali utilizzare, basta leggere di seguito.

L’importanza delle catene da neve

Avere le catene da neve a bordo è obbligatorio; sono un dispositivo che di cui tutti gli automobilisti devono dotarsi per garantire una corretta tenuta della strada anche in condizioni avverse, come quando c’è ghiaccio o neve. Nel momento in cui le condizioni meteo lo richiedono, ogni automobilista deve montare le catene da neve, le quali vanno sempre tenute a bordo. La neve è particolarmente pericolosa per gli pneumatici, più di quanto si possa pensare. Infatti, il battistrada si riempie di neve e la gomma non ha aderenza sull’asfalto, facendo sbandare l’automobile, anche alla minima curva.

Non si tratta di avere a bordo le catene neve solo per affrontare strade di montagna e valichi, ma sono indispensabili anche in città per evitare ogni tipo di disagio alla circolazione. Questi dispositivi permettono di circolare senza rischi anche quando le strade sono ghiacciate, difatti.

Come montare le catene

Di solito, è sufficiente montare le catene da neve sulle due ruote motrici; la scelta dipende dal tipo di trazione del veicolo. Invece, chi ha un’automobile 4 x 4 a trazione integrale, deve installare le catene su tutte le ruote. Dopo avere installato le catene da neve, è importante mantenere una velocità inferiore a 50 km/h, come previsto dal codice della strada.

Prima di montare le catene per le ruote, è indispensabile valutare la misura del cerchio per sceglierle correttamente. Infatti, non tutte le catene vanno bene per tutti i veicoli ma occorre consultare la tabella con le misure. In alternativa, si può fare una ricerca per marca del veicolo, individuando quali sono i modelli compatibili.

Catene universali XJ in TPU

Le catene per pneumatici XJ si possono utilizzare su veicolo di ogni marca che abbiano dimensioni tra 165 mm e 275 mm. Non si tratta di catene classiche in metallo ma piuttosto in poliuretano termoplastico, un materiale semirigido che comunque conserva una buona flessibilità per affrontare ogni tipo di terreno ghiacciato o innevato. Tuttavia, sono presenti delle borchie in acciaio per garantire aderenza al manto stradale.

Sono un modello molto facile da allacciare grazie a cinghie regolabili e una chiusura in alluminio. Nella confezione sono presenti otto pezzi che vanno applicati sulle due ruote motrici. Questa soluzione garantisce stabilità durante la guida e riduce lo spazio di frenata anche con le peggiori condizioni meteo.

Goodyear catene da neve metalliche 77958

Nella lista delle catene per pneumatici non potevano mancare le Goodyear. A differenza delle precedenti, queste sono metalliche con maglie dallo spessore di appena 7 mm, cioè molto sottili. Sono studiate per favorire la longevità degli pneumatici nonché degli ammortizzatori.

Sono ideali per tutte quelle automobili con uno spazio ridotto per montare le catene grazie a questo spessore davvero minimo. Si montano infatti in un attimo senza nemmeno bisogno di utilizzare il cric per alzare l’automobile.