Festa di compleanno a casa: organizzarne una a regola d’arte

Vuoi organizzare al tuo bambino una festa di compleanno a casa? L’idea è buona, soprattutto se non hai grandi budget a disposizione o vuoi limitarti a invitare qualche amichetto e i famigliari più intimi, e quelli che seguono sono una serie di consigli per un party indimenticabile, ma che non ti richieda troppo impegno o di stressarti troppo con i preparativi.

Come organizzare una festa di compleanno a casa: dal cibo agli addobbi

Parti dallo scegliere – o, meglio, dallo scegliere insieme al tuo bambino, se l’età lo permette – il tipo di festa di compleanno che vuoi organizzare: a seconda che optiate per una festa a tema o per una festa con animazione, infatti, i preparativi potrebbero essere diversi e diversa potrebbe essere la check-list da spuntare in vista del grande giorno. Considera, in questo senso, che se organizzi una festa di compleanno a casa scegliere un tema potrebbe aiutarti con gli addobbi, le decorazioni della torta o potrebbe servirti persino per invitare i partecipanti a presentarsi in maschera: è un piccolo escamotage, soprattutto quando i bambini sono molto piccoli, per farli divertire con poco, a patto certo di scegliere un tema che sia, allo stesso tempo, tra i preferiti del festeggiato e di facile realizzazione. Se decidi, invece, di chiamare un servizio di animazione per la festa di compleanno del bambino, considera che il costo potrebbe crescere vertiginosamente e che dovrai essere tu a fornire agli animatori una serie di dritte (sull’età di festeggiato e invitati, sugli spazi a disposizione a casa, eccetera) perché giochi e attività che intendano organizzare siano divertenti e sicure.

Altro aspetto fondamentale quando si organizza una festa di compleanno a casa è pensare al cibo. Se hai invitato semplicemente invitati qualche compagno di asilo di tuo figlio per una merenda di compleanno, puoi preparare a casa una torta, qualche dolcetto genuino o altri semplici snack da sgrannocchiare mentre si gioca. Niente ti vieta, però di fare le cose in grande e di preparare un vero e proprio buffet di dolce e salato. Fai attenzione alle quantità, che siano abbastanza per tutti gli invitati ma non eccessive per evitare gli sprechi alimentari, e alla possibilità che qualcuno dei tuoi invitati abbia allergie o intolleranze alimentari. Quanto alla torta di compleanno, sceglila tenendo conto che al suo arrivo c’è sempre un po’ di effetto sorpresa e potresti approfittarne per stupire il tuo bambino.

Immancabili in ogni party a regola d'arte, infine, puoi acquistare addobbi per il compleanno. Ne trovi ormai davvero per tutti i gusti, dai più tradizionali palloncini colorati alle lanterne volanti di ispirazione orientale che sono un ottimo modo per sorprendere festeggiati e invitato soprattutto se hai abbastanza spazio all'aperto. Tieni conto, quando fai acquisti per abbellire la tua casa in occasione di una festa di compleanno, che, soprattutto se i bambini sono piccoli, è importante che tutto sia quanto più sicuro possibile. Evita, insomma, addobbi dalle piccole dimensioni che potrebbero essere portati alla bocca o dotati di parti elettriche pericolose o, se proprio non vuoi rinunciarci, posizionali in alto e dove il tuo bambino e gli altri invitati non possano arrivare per essere certo di goderti il party senza sgradevoli incidenti.