Il Comune di Borghetto Santo Spirito aderisce al Progetto Mosaico Verde

Nei giorni scorsi, il sindaco di Borghetto Santo Spirito Giancarlo Canepa ha sottoscritto un protocollo di intesa con l'azienda “Azzero CO2”, società costituita da Legambiente e Kyoto Club, promotrice, con il patrocinio di ANCI e del Ministero dell’Ambiente, di una campagna nazionale che offre ad aziende ed enti pubblici la possibilità di contribuire attivamente alla riduzione della quota di emissioni clima alteranti in atmosfera, attraverso progetti mirati a neutralizzarne il carico ambientale e tramite questa aderire al progetto “Mosaico Verde” che ha come obiettivo la “riforestazione e riqualificazione ambientale di aree verdi nel territorio comunale”.

Il comune metterà a disposizione dei terreni, indicativamente 12.000 metri quadrati e la società Azzero CO2 si occuperà di trovare aziende che investiranno sul territorio mettendo a dimora degli alberi, con il risultato che verranno piantumate, senza alcun costo per l’Ente, grosse porzioni di territorio ora spoglie. Ma non solo, le aziende che forniranno le piante si impegneranno anche alla loro manutenzione in base agli accordi che verranno stipulati.