A Toirano debutta il "Giro delle Borgate", un appuntamento dedicato ai "luoghi del cuore cittadini"

L’amministrazione comunale di Toirano è lieta di comunicare che il prossimo weekend verrà pubblicata sul sito turistico del comune la mappa in versione scaricabile del “Giro delle Borgate”.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra amministrazione comunale ed alcuni cittadini che gratuitamente hanno contribuito raccogliendo materiale fotografico, prestandosi nella raccolta delle tempistiche, delle distanze, suggerendo eventuali punti panoramici piuttosto che luoghi suggestivi.

Il risultato è un itinerario che tocca le principali borgate del paese (Bengiae, Dari, Certosa, I Mulini, Barescione, Crociata e Borgo), nell’ottica di mostrare non solo i luoghi di interesse storico culturale ma anche di raccontare al turista i luoghi del cuore della nostra comunità. Un’ulteriore forza motrice del progetto è stata la consapevolezza di offrire un itinerario seguendo il modello del così detto “Turismo lento”, una modalità di trekking urbano adatto alle famiglie e non solo, a più “velocità” ovvero per chi vuole osservare Toirano da un altro punto di vista a passo veloce, tra salite e discese, piuttosto che godersene gli scorci prendendosi il proprio tempo in totale libertà.